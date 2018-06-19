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Жириновский признался, какую часть Украины хочет захватить Россия. ВИДЕО
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп вполне могут договориться о разделе мира. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил депутат Госдумы РФ, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает apostrophe.ua.
"Путин и Трамп могут договориться. Это будет отличное достижение. Корейцы все-таки – это Дальний Восток, сирийцы – Ближний Восток. Но если он даст возможность договориться. А о чем договориться? Украина – это Львов и пять районов, – и мы отделяем ее. И она пусть в НАТО входит и куда хочет.
Но вся Новороссия – он дает согласие, вернее не возражает – все будет под российским флагом, как Крым и Донбасс. И три конфликта он закрывает, трижды лауреат Нобелевской премии, и нормальные отношения с Россией, с Китаем. Но при этом он будет доить Европу, душить ее, потому что она ему ненавистна", – заявил он.
Отметим, что в состав Новоросии исторически входят не только территории современного Донбасса и аннексированного Россией Крыма, но и Харьковская, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская и Одесская области, а также Кировоградская область и окрестности Кременчуга в Полтавской области, Ростовская область (Россия), Приднестровье, Молдавия.
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, Путин, НАТО, Дональд Трамп, Новороссия, Жириновский, РФ
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