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День летнего солнцестояния: что нужно сделать
20.06.2018 19:20
Летнее солнцестояние или летнее равноденствие - это день начала лета в северном полушарии Земли и начала зимы в южном полушарии.
Летнее солнцестояние происходит в тот момент, когда наклон оси вращения Земли в направлении на Солнце принимает наименьшее значение. День солнцестояния еще называют солнцеворотом, передают Подробности.
В 2018 году в Украине оно произойдет 21 июня в 13.07 по киевскому времени. Продолжительность самого длинного дня составляет 17 часов и 33 минуты.
- Приветствовать Солнце, начав день с комплекса упражнений из йоги - Сурья Намаскар (Приветствие Солнцу) или просто сделать зарядку.
- Выпить "солнечный" чай: взять любимый чай, воду, мед и на время заваривания выставить его на солнце. Еще лучше это сделать на открытом воздухе, например, в саду.
- Одеться" в солнечную" вещь - подойдет любая деталь гардероба желтого цвета, золотое украшение, яркий аксессуар.
- День летнего солнцестояния - отличное время, чтобы заняться творчеством ради удовлетворения. Так можно получить вдохновение на долгое время. Главное - не результат, а наслаждение процессом.
- Позвольте себя окунуться в свои чувства и принять их.
- День летнего солнцестояния отлично подходит для того, чтобы освободиться от негатива и отпустить негативные установки.
- Считается, что в этот день открыты двери между мирами, а деревья и растения могут говорить. Поэтому будет отлично сходить на природу.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, лето, солнцестояние
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