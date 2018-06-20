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Как получить компенсацию за поврежденный из-за плохой дороги автомобиль
Многие из украинских дорог выглядят как после бомбардировки, а пострадавшие от ям автомобилисты заваливают суды исками о компенсации причиненного ущерба.
Самым распространенным исходом «ямочных» аварий является порванная резина и поврежденные колесные диски. При внушительных размерах выбоин можно даже повредить бампер, днище, поддон картера и подвеску.
Но даже ставшее для украинских водителей уже рядовым повреждение колеса на трассе может оказаться проблемой. Если под рукой нет инструментов и материалов для самостоятельной замены колеса, автомобиль придется эвакуировать. Сегодня тариф на услуги эвакуатора за городом составляет порядка 30 грн за 1 км, плюс погрузка — от 200 грн. К примеру, если машину забирать эвакуатором из Жашкова до Киева, то это будет стоить больше 3 тыс. грн. Как поступить, если вы оказались подобной ситуации?
По словам автоюриста, в первую очередь после ДТП необходимо включить световую аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. После позвонить по номеру 102 и вызвать полицию. Изменять местоположение транспорта до приезда правоохранителей не стоит.
Следующим шагом (и одним из самых ключевых) является сбор доказательств — фото- и видеосъемка места ДТП, поиск возможных свидетелей. В целях визуального определения размеров выбоин и трещин при съемке к ним можно приложить какой-нибудь предмет (телефон, линейку, ручку).
По приезду инспекторов, в обязательном порядке следует потребовать от них составления акта о выявленных недостатках в улично-дорожной сети. В акте нужно зафиксировать размер ямы и написать в поле для объяснений о невозможности вовремя увидеть препятствие. Как вариант — сослаться на отсутствие предупреждающих знаков, указать, что ямы не было видно из-за лужи или попутного грузовика. Последний мог пропустить под собой яму, что не позволило вовремя среагировать.
Далее необходимо оценить ущерб при помощи специалистов-оценщиков и направить претензию в обслуживающую организацию, которая отвечает за данный участок дороги. Если вам не ответили, или ответили, но несогласием с причинением ущерба по их вине, стоит обратиться в суд.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, компенсация, дорога, повреждения, автомобиль
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