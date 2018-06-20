Конституционный суд вынес решение по президентскому законопроекту о снятии депутатской неприкосновенности

20.06.2018 13:57

Теперь и президентский, и депутатский законопроекты об отмене неприкосновенности нардепов могут быть рассмотрены парламентом

Конституционный суд Украины признал конституционным президентский законопроект (№ 7203) о внесении изменений в статью 80 Основного закона (относительно отмены неприкосновенности народных депутатов). Об этом 20 июня сообщается на сайте Конституционного суда.

Отметим, президентский законопроект предполагает отмену неприкосновенности народных депутатов с 2020 года.

"Конституционный суд Украины признал соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины законопроект о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины) (регистр. № 7203)", – говорится в сообщении.

Отметим, что помимо президенсткого законопроекта в парламенте зарегистрирован и депутатский, № 6773 "О внесении изменений в Конституцию Украины в части отмены депутатской неприкосновенности" – его также одобрил Конституционный суд, и теперь оба проекта законов могут быть рассмотрены парламентом.

Напомним, что в октябре прошлого года Рада запустила процесс снятия неприкосновенности, поддержав оба документа. Предлагается исключить из статьи 80 Конституции Украины положение, которым народным депутатам гарантируется неприкосновенность. Также глава государства хочет убрать пункт, который не позволял привлекать к уголовной ответственности, задерживать или арестовывать нардепов без согласия Верховной Рады.

Отметим, что после того, как КС отправит документы обратно в Раду, депутаты могут поддержать тот или иной законопроект предварительно – для этого достаточно 226 голосов, а для окончательного принятия решения нужно будет конституционное большинство в 300 голосов.

Также президент Петр Порошенко обращался в Конституционный суд по вопросу отмены неприкосновенности нардепов, выразив при этом надежду, что Рада не растеряет смелость и даст 300 голосов за принятие законопроекта.

Источник: https://www.segodnya.ua