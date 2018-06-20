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«Мост открыли, обещали…»: отдыхающие в шоке от космических цен в Крыму
Аннексированный полуостров может лишиться и тех немногих туристов, которые все-таки приехали на отдых. Виной всему — высокие цены на продукты. Об этом сообщает OBOZREVATEL.
Местные жители привели пример цен:
Картофель фри в кафе стоит 50 грн, бургер — 80 грн, чебурек — 20−30 грн, пицца — 145 грн. Супы на набережной в кафе — от 30 до 50 грн (щи, солянка, бульон, овощной суп), куриная котлета — 30 грн, домашняя — 37 грн, свинина по-французски — 60 грн, котлета по-киевски — 60 грн, плов с говядиной — 65 грн, рагу с курицей — 50 грн, телятина с овощами — 90 грн, рис — 30 грн, пюре — 35 грн, салат 30−50 грн, соки 25−35 грн. Итого, обед может обойтись в 160−225 грн.
И мост не помог — продукты по-прежнему дорогие.
«Мост открыли, обещали, что теперь доставка товаров будет дешевле, но по ценам этого не ощущается», — сетует киевлянка, которая приехала к родственникам в Ялту.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Крым, мост, цены
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