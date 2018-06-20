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На Буковине 20 неизвестных напали на погранотряд: есть раненые

20.06.2018 09:33
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На Буковине 20 неизвестных напали на погранотряд: есть раненые

В Черновицкой области около 20 неизвестных напали на погранотряд.

В пресс-центре Госпогранслужбы сообщили, что инцидент произошел в Сторожинецком районе. Для прекращения незаконных действий пограничники открыли огонь по нарушителям.

В ГПСУ добавили: «Пограничники вынуждены были защищаться, ведь на мирные уговоры прекратить противоправные действия неизвестные не реагировали. В результате, когда все попытки уладить ситуацию без применения силы были исчерпаны, после предупреждения и выстрела вверх пограничный наряд применил табельное оружие по ногам одного из правонарушителей».

В ходе стрельбы один из злоумышленников был ранен. Раненого доставили в больницу и оказали первичную медицинскую помощь.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, пограничники, Буковина, раненые
 
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