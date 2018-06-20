Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

На Луганщине военные восстановили разбитый боевиками мост

20.06.2018 16:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Луганщине военные восстановили разбитый боевиками мост

В Троицком Луганской области сегодня открыли восстановленный украинскими военными мост, разбитый боевиками в июне 2015 года моста через реку Луганка.

Пресс-центр ООС сообщает, что восстановленный мост находится на автодороге общего пользования местного значения О131 201 КПП «Танюшевка» — Старобельск — Бахмут» — единственном асфальтированном пути, который соединяет Троицкое с населенными пунктами Луганской области, подконтрольными украинской власти.

Стоимость ремонтных работ составила 9,471 млн грн.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Луганская область, мост, боевики, ВСУ, Троицкое
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх