На Луганщине задержали пограничника, требовавшего на КПВВ деньги с пенсионеров

20.06.2018 15:15

В Луганской области задержан инспектор пограничной службы Лисичанского пограничного отряда по обвинению во взяточничестве.

Пресс-центр СБУ сообщает: «Правоохранители установили, что злоумышленник систематически требовал деньги с пенсионеров, проживающих на оккупированных территориях, за внесение фиктивных данных о сроках пересечения линии разграничения».

По данным, стоимость «услуги» составляла 600 гривен с каждого пенсионера. Силовики задержали взяточника в одном из населенных пунктов Луганщины во время получения взятки в размере 6 тысяч гривен.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Истчник: https://donpress.com