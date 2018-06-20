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На Луганщине задержали пограничника, требовавшего на КПВВ деньги с пенсионеров
В Луганской области задержан инспектор пограничной службы Лисичанского пограничного отряда по обвинению во взяточничестве.
Пресс-центр СБУ сообщает: «Правоохранители установили, что злоумышленник систематически требовал деньги с пенсионеров, проживающих на оккупированных территориях, за внесение фиктивных данных о сроках пересечения линии разграничения».
По данным, стоимость «услуги» составляла 600 гривен с каждого пенсионера. Силовики задержали взяточника в одном из населенных пунктов Луганщины во время получения взятки в размере 6 тысяч гривен.
Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
Истчник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, пенсионер, Луганская область, КПВВ, взятки
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