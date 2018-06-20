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На сколько поднимут цены после увеличения минималки
Поднятие минимальной пенсии и минимальной зарплаты неизбежно отразится на ценах на продукты питания
Об этом в эксклюзивном комментарии Politeka заявил экономический эксперт Юрий Гаврилечко.
«Именно это повышение минимальной пенсии не потянет за собой повышение цен на продукты питания. Оно вообще никак не повлияет на динамику цен. Если вникнуть, то это поднятие минималки вообще ни на что не влияет», — сказал эксперт.
«А вот если минимальную зарплату сейчас повысят с 3723 грн до 4200 грн, то это повлияет на цены, а вот повышение минимальной пенсии вообще ни на что не повлияет. Уровень того повышения — это всего лишь несколько десятков гривен. Если же повысят минимальную зарплату, цены вырастут, минимум на 12%. Все очень просто», — сказал эксперт.
Ранее Politeka сообщала о том, что украинцы могут рассчитывать на повышение минимальной зарплаты уже до конца этого года. Об этом рассказал вице-премьер Павел Розенко. Он пообещал, что размер «минималки» в стране в ближайшее время вырастет до 4200 гривен.
«Когда мы говорим о том, что в этом году будет или не будет повышения минимальной заработной платы, я все-таки оптимист. Я убежден, что инициатива, которую провозгласили все же не политические силы, а президент Украины Петр Порошенко, как минимум, поднять до 4200 грн., будет реализована. Мы сделаем этот шаг», — пообещал политик.
Розенко считает, что у государства хватит средств для того, чтобы обеспечить эту реформу. Он также подчеркнул, что повышение минимальной зарплаты не может сказаться на уровне инфляции. Повышение минимальной зарплаты в перспективе может привести к общему росту доходов украинцев. На сегодняшний день размер минималки в стране составляет 3723 гривны, что не соответствует ни общемировым стандартами, ни даже Конституции страны, где указано, что каждый украинец «имеет право на достаточный жизненный уровень для себя и своей семьи, включающий достаточное питание, одежду, жилье».
Этот самый «достаточный уровень», в свою очередь, определяется Министерством социальной политики. По последним подсчетам ведомства, прожиточный минимум для украинцев составляет 4200 гривен. Таким образом, в данный момент граждане с минимальной зарплатой официально находятся за чертой бедности.
При этом если учитывать рекомендации Международной организации труда, размер минимальной зарплаты в Украине должен составлять не менее 5000 гривен: международные эксперты считают, что минималка должна составлять около 60% от средней зарплаты по стране, а этот показатель в Украине недавно достиг цифры в 8400 гривен.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, минимальная зарплата, повышение, цены
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