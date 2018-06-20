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"Нравится это НАТО или нет, но мы должны": Турчинов выступил за создание стратегического оружия

20.06.2018 20:45
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"Нравится это НАТО или нет, но мы должны": Турчинов выступил за создание стратегического оружия

Защиту со стороны Запада Украина еще долго не сможет получить, поэтому нужно уже сейчас оружие для сдерживания России 

Украина должна создать мощное стратегическое вооружение для защиты от агрессии ядерной страны – России. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

По его словам, Украине нужно оружие, которое сможет на любом расстоянии поражать врага.

"Перед нами стоит очень серьезная задача. Пока Украина не стала членом НАТО, а это не близкая перспектива, мы вынуждены рассчитывать исключительно на самих себя. Что может остановить агрессивную ядерную страну от масштабного вторжения? Только современное, мощное оружие сдерживания. Нравится нашим партнерам или нет, но мы должны работать над таким оружием стратегического уровня, оружием, которое может эффективно поражать врага на любом расстоянии", – сказал Турчинов.

Он также вспомнил о Будапештском меморандуме, из-за которого Украина лишилась ядерного оружия. Секретарь СНБО уверен, что гарантии стран-подписантов не стоят и бумаги, на которой ставились подписи.

"Никто не имеет ни морального, ни юридического права не позволить Украине реализовать такую инициативу. Такова моя позиция", – добавил Турчинов.

Как рассказывал ранее первый президент Леонид Кравчук, теоретически Украина может изготовить ядерное оружие. По его словам, на восстановление ядерного арсенала понадобилось бы не менее 100 млрд долларов, и это вряд ли одобрит Запад.

В свою очередь украинский генерал Александр Кихтенко объяснил, почему не получится вернуть в Украину ядерное оружие. Военный напомнил, что в Украине уничтожены шахтные установки и нет больше стратегической авиации.

 

Источник: https://www.segodnya.ua 



Теги: Украина, Донбасс, Турчинов, оружие, НАТО
 
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