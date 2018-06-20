Оборонный бюджет: Сенат США выделил Украине 200 миллионов

20.06.2018 08:40

В документе содержится положение о необходимости "сохранять прочную поддержку Украины в сфере безопасности"

Сенат США утвердил оборонный бюджет на следующий год общим объемом $716 млрд.

Документ предусматривает, в том числе, выделение помощи Украине, передает "Укринформ".

Так, в законопроекте в разделе 1233 "Продолжение инициативы поддержки Украины в сфере безопасности" указано, что "на 2019 финансовый год предусмотрено $200 млн".

Кроме того, в документе содержится положение о необходимости "сохранять прочную поддержку Украины в сфере безопасности, включая предоставление летальной помощи оборонного характера, и в то же время способствовать необходимым институционным реформам в области обороны".

Как сообщалось, 25 мая Палата представителей американского Конгресса утвердила подобный законопроект, в котором поддержала выделение $250 млн для предоставления помощи в сфере безопасности Украине.

Комитет по вопросам ассигнований Палаты представителей Конгресса США предлагает увеличить в бюджете 2019 смету помощи, предоставляемой Украине через программы Государственного департамента и Пентагона.

Перед тем, как попасть на подпись президенту, обе версии – Палаты представителей и Сената – должны быть сведены в единый документ, в котором будет определена окончательная сумма, которая будет выделяться на поддержку безопасности и обороны Украины со стороны США.

Источник: https://www.segodnya.ua