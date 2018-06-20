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«Осторожно, сальмонелла»: в Тернопольской области массовое отравление людей
Как информирует replyua.net, в пресс-службе прокуратуры Тернопольской области во вторник, 19 июня сообщили, что в регионе посетители заведения общественного питания массово отравились курятиной. Согласно данным ведомства, это случилось в городе Борщев, где за помощью врачей обратились десять человек.
После проведения лабораторных исследований стало известно, что в мясе курицы был выявлен возбудитель сальмонеллы. По данному факту правоохранительные органы начали уголовное производство по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины - «Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений».
Согласно действующему в Украине законодательству, санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа, ареста или же ограничения свободы на срок до трех лет.
Теги: Донбасс, отравление, сальмонеллез, Тернопольская область
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