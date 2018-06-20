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Петр Порошенко подписал указ о трансплантации органов
Глава украинского государства Петр Порошенко подписал принятый депутатами Верховной Рады закон о трансплантации органов и других анатомических материалов человека. Как передает replyua.net, об этом идет речь в сообщении на официальном сайте украинского парламента.
Проект закона предусматривает, что каждый человек имеет право согласиться или отказаться от посмертного донорства. Ответ «да» — это заявление в письменной форме, отметка в паспорте или удостоверении водителя и внесения данных в Единую государственную информационную систему трансплантации. «Запасной» вариант предполагает в себя назвать доверенное лицо, которое после смерти человека озвучит информацию его согласие или запрет на трансплантацию анатомических материалов. Если человек никак не выразил свою волю при жизни, допрашивать будут его родственников — супруга, детей, родителей, родных братьев и сестер.
Не будут использовать органы человека после его смерти, если он при жизни выступил против, либо же если не позволили его родственники.
Теги: Донбасс, органы, трансплантация, Порошенко
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