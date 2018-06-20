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Порошенко назначил Жебривского аудитором НАБУ
Президент Украины Петр Порошенко назначил экс-главу Донецкой ОВГА Павла Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро Украины.
Соответствующий указ был подписан главой государства 19 июня.
«Определить в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины Жебривского Павла Ивановича», - говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
«Приложу максимум усилий, чтобы добросовестно и достойно выполнять возложенные на меня обязанности и оправдать ожидания общества на очистку власти и преодоления коррупции. НАБУ - именно тот орган, который должен служить этой цели», - прокомментировал свое назначение Павел Жебривский.
Он также отметил, что своей задачей считает сделать работу комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) НАБУ максимально прозрачной и эффективной.
«Главное в деле аудита НАБУ - не навредить, чтобы вместе с водой не выплеснуть младенца. Оценку деятельности НАБУ обязуюсь проводить беспристрастно, справедливо, безотносительно к политическим предпочтениям и подтекстов», - заявил Жебривский.
Напомним, 11 июня глава Донецкой ОВГА заявил о своем намерении уйти в отставку. 13 июня Петр Порошенко подписал указ об отставке Павла Жебривского и наградил его орденом Ярослава Мудрого «за значительный личный вклад в государственное строительство, многолетнее добросовестное служение украинскому народу».
Источник: www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, аудитор, Порошенко, Жебривский, НАБУ
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