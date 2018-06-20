Порошенко назначил Жебривского аудитором НАБУ

20.06.2018 10:50

Президент Украины Петр Порошенко назначил экс-главу Донецкой ОВГА Павла Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро Украины.

Соответствующий указ был подписан главой государства 19 июня.

«Определить в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины Жебривского Павла Ивановича», - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

«Приложу максимум усилий, чтобы добросовестно и достойно выполнять возложенные на меня обязанности и оправдать ожидания общества на очистку власти и преодоления коррупции. НАБУ - именно тот орган, который должен служить этой цели», - прокомментировал свое назначение Павел Жебривский.

Он также отметил, что своей задачей считает сделать работу комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) НАБУ максимально прозрачной и эффективной.

«Главное в деле аудита НАБУ - не навредить, чтобы вместе с водой не выплеснуть младенца. Оценку деятельности НАБУ обязуюсь проводить беспристрастно, справедливо, безотносительно к политическим предпочтениям и подтекстов», - заявил Жебривский.

Напомним, 11 июня глава Донецкой ОВГА заявил о своем намерении уйти в отставку. 13 июня Петр Порошенко подписал указ об отставке Павла Жебривского и наградил его орденом Ярослава Мудрого «за значительный личный вклад в государственное строительство, многолетнее добросовестное служение украинскому народу».

Источник: www.0629.com.ua