В Украине хотят ввести уголовную ответственность за контрабанду

20.06.2018 14:52

Кабинет министров Украины предложит Верховной Раде ввести уголовную ответственность за контрабанду. Соответствующее решение принял Кабинет министров на заседании 20 июня, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Сейчас мы почти единственное государство в Европе, где контрабанда декриминализирована. Поэтому с этим нужно заканчивать. Мы должны дать законопроект в Верховную Раду и предложить опять сделать контрабанду уголовным преступлением", – отметил министр внутренних дел Арсен Аваков во время заседания.

Аваков сказал, что из-за контрабандных схем в бюджет не поступает от 70 до 100 млрд грн.

На сегодняшнем заседании Кабмин утвердил план действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, план разрабатывало правительство совместно с Министерством внутренних дел, Генпрокуратурой, Национальным антикоррупционным бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратурой, Государственной фискальной службой и СБУ.

Премьер сказал, что 21 июня он проведет всеукраинское селекторное совещание с главами всех областей на указанную тему.

Источник: https://from-ua.com