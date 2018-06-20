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В Украине хотят ввести уголовную ответственность за контрабанду
Кабинет министров Украины предложит Верховной Раде ввести уголовную ответственность за контрабанду. Соответствующее решение принял Кабинет министров на заседании 20 июня, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Сейчас мы почти единственное государство в Европе, где контрабанда декриминализирована. Поэтому с этим нужно заканчивать. Мы должны дать законопроект в Верховную Раду и предложить опять сделать контрабанду уголовным преступлением", – отметил министр внутренних дел Арсен Аваков во время заседания.
Аваков сказал, что из-за контрабандных схем в бюджет не поступает от 70 до 100 млрд грн.
На сегодняшнем заседании Кабмин утвердил план действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, план разрабатывало правительство совместно с Министерством внутренних дел, Генпрокуратурой, Национальным антикоррупционным бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратурой, Государственной фискальной службой и СБУ.
Премьер сказал, что 21 июня он проведет всеукраинское селекторное совещание с главами всех областей на указанную тему.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, контрабанда, уголовная ответственность
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