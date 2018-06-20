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В Украине могут существенно повысить штрафы за езду без ремня

20.06.2018 18:45
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В Украине могут существенно повысить штрафы за езду без ремня

Законопроект о повышении штрафов за езду без ремня безопасности уже зарегистрирован в Верховной Раде. По инициативе 25 народных депутатов предлагается повысить размер штрафа до 850 грн. 

Законопроект под номером 8492 «О внесении изменений в статью 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (относительно снижения смертности и травматизма на дорогах Украины путем увеличения уровня пользования ремнями безопасности и шлемами)» зарегистрировали 18 июня. Об этом сообщают  «Вести».

«Сегодня штраф за игнорирование ремня безопасности в Украине составляет лишь 51 грн. Мизерное наказание побуждает водителей и пассажиров нарушать правила дорожного движения и пренебрегать собственной безопасностью», — заявили в «Центре демократии и верховенства права», активисты которого также стали инициаторами законопроекта в рамках кампании «За безопасные дороги».

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Украина, Донбасс, авто, штраф, ремень
 
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