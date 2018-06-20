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В ВР оценили вероятность новой атаки Путина в Украине

20.06.2018 10:18
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В ВР оценили вероятность новой атаки Путина в Украине

На сегодняшний день нельзя исключать вероятность нового военного вторжения России в Украину для пробития сухопутного коридора в оккупированный Крым, но в данном случае она получит ощутимый ответ.

Как передает replyua.net со ссылкой на «Апостроф», об этом заявил один из лидеров крымских татар, Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, нардеп Мустафа Джемилев.

«Поведение Путина вообще-то непредсказуемо, ничего нельзя исключить. Но со стороны Путина это будет очень неразумно и бесперспективно. Все-таки Украина уже не в таком состоянии, как в 2014 году. Поэтому, прежде чем решиться на такое, он должен в уме просчитать, сколько «грузов 200» придется доставлять к себе на родину, какова будет реакция в мире и в самой России. Одним словом – это маловероятно», - сказал он.

В то же время Мустафа Джемилев напомнил, что в 2014 году существовала похожая опасность со стороны оккупантов, однако тогда их остановили украинские добровольцы. «А на сегодняшний день украинская армия - в ряду наилучших в мире», - добавил политик. 



Теги: Украина, Донбасс, Путин, Крым, Верховная Рада
 
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