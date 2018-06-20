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Врачи бьют тревогу: количество заболевших корью в Украине резко увеличилось
В период с 12 по 19 июня в Украине количество заболевших корью составило 1401 человек, из которых 560 взрослых и 841 ребенок. Как передает replyua.net, об этом вчера, 19 июня, сообщили в Центре общественного здоровья МОЗ Украины. В ведомстве подчеркнули, что с начала года корью заболели 21 894 человека - 8857 взрослых и 13 037 детей.
«Наибольшее количество заболевших людей заболели корью во Львовской (всего 3428 человек: 1042 взрослых и 2386 детей), Закарпатской (всего 2633 человека: 475 взрослых и 2158 детей), Ивано-Франковской (всего 2422 человек: 698 взрослых и 1724 ребенка), Одесской (всего 1880 человек: 924 взрослых и 956 детей), Киеве (всего 1560 человек: 965 взрослых и 595 детей) и Черновицкой (всего 1202 человек: 398 взрослых и 804 ребенка) областях», - говорится в сообщении. За указанный период времени от осложнений кори умерли 11 человек: семеро детей и четверо взрослых.
В пресс-службе Минздрава отметили, что вакцина против кори есть во всех регионах. Для прививок КПК в Украине в настоящее время поставляется вакцина Приорикс производства Глаксо Смит Кляйн.
Теги: Донбасс, здоровье, вирус, корь, вакцинация, медицина
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