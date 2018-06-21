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Почему пенсии в Украине могут исчезнуть через 30 лет: что делать, когда привычная система рухнет, - Казарин
Журналист Павел Казарин полагает, что совершаемые пенсионные реформы в Украине приведут к тому, что привычный институт выплат пожилым людям исчезнет через тридцать лет. Поколению тридцатилетних придется стареть без пенсий.
Это арифметика демографии – мы станем первыми, кто увидит обрушение привычной пенсионной системы. Пока не поздно, надо "плодиться и размножаться", передает dialog.ua.
Я плачу налоги, но не питаю иллюзий. У моих одногодок не выйдет дождаться заветных 60-ти или 65-ти, чтобы перейти на госсодержание. Нам не позволит этого сделать статистика: страна стареет. При сохранении тенденций, через тридцать лет государственная пенсионная система, скорее всего, перестанет существовать. Да, останутся частные пенсионные фонды. И корпоративные – поддерживающие на плаву ветеранов конкретных корпораций. Но массового и повсеместного «стариковского обеспечения» не будет. Велик соблазн заявить о преступном отношении государства к своим жителям. Но это вопрос не этики, а арифметики.
В конце концов, пенсионная система – не такое уж и давнее изобретение. В привычном виде она появилась в Германии в 1889 году при Бисмарке. Правда полагалась пенсия начиная с семидесяти – в то время мало кто до этого возраста вообще доживал. В США пенсии появились в 1935 году. В СССР – в 1956-м. Явление, рожденное в эпоху дедушек, предстоит похоронить поколению правнуков.
По большому счету, единственное, что сейчас остается молодому поколению – это рожать. Если бы предыдущие поколения не халтурили, то отдуваться бы не пришлось. Теперь придется. Впрочем, пока что страны не готовы смотреть фактам в лицо и предупредить собственное население о неизбежном. Слишком уже велика привычка обывателя рассчитывать на государство. Пусть никого не обманывают его собственные пенсионные отчисления.
Мы живем в солидарной системе – налоги нынешних работающих уходят на пенсии нашим родителям. Нам на старость будут сбрасываться уже наши дети. Если нас будет больше, чем их – денег не хватит. Тут можно впасть в экстаз и самоуверенно написать что-то вроде «мы обречены стать самостоятельнее и ответственнее». Только это все будет наивным идеализмом. Скорее всего, общество, не растерявшее веру в патернализм, будет до последнего отмахиваться от мысли, что пенсий не будет.
Танцы с бубном вокруг пенсионного фонда останутся главным козырем политиков в ближайшие годы. Тех, кто будет говорить об обреченности нынешнего порядка вещей, назовут социал-дарвинистом и хорошо, если только так. А затем в какой-то момент пенсионный фонд окажется банкротом – и наступит новое время. Когда-то считалось, что иметь много детей могут себе позволить только богатые люди. Не исключено, что вскоре все будет наоборот.
Теги: Украина, США, Донбасс, Германия, пенсионный фонд, реформы, пенсии
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