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СБУ могут разрешить блокировать сайты без суда
В случае принятия законопроекта, СБУ получит право без суда и следствия закрывать любой сайт. Законопроект, позволяющий блокировать неугодные сайты без судебного решения, внесен на повестку дня Верховной Рады.
Об этом в четверг, 21 июня, сообщает народный депутат Ольга Червакова на своей странице в Facebook, передает korrespondent.net.
Если законопроект №6688 будет принят, СБУ сможет без решения суда с помощью провайдера блокировать доступ к любому информационному ресурсу. Для этого будет достаточно решения прокурора, следователя, согласованного с прокурором, или решение СНБО.
"Законопроект внесен нардепами из комитета нацбезопасности и обороны Иваном Винником, Дмитрием Тимчуком, Татьяной Чорновил и имеет благородное название - "по противодействию угрозам национальной безопасности в информационной сфере", - сообщила депутат Ольга Червакова.
По ее мнению, такими угрозами предлагается считать "оказание воздействия на принятие решений или совершение или несовершение действий органами государственной власти или органами местного самоуправления, должностными лицами этих органов, объединениями граждан, юридическими лицами".
"Авторы законопроекта предлагают считать это частью "технологического терроризма", - написала Червакова.
""Осуществление влияния на органы государственной власти" – это любой общественный контроль или рядовой пикет - в случае принятия закона будут терроризмом. А внесудебное блокирование сайтов - это возвращение даже не к Януковичу, а к самому Сталину! Даже законы 16 января предусматривали необходимость решения суда для блокировки интернет-ресурсов", - пишет депутат.
Теги: Донбасс, законопроект, суд, сайт, блокировка, СБУ, СНБО, Верховная Рада, соцсети
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