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Турчинов: «Есть угроза вторжения России почти со всех сторон»
На сегодняшний день существует большая угроза для Украины серьезная угроза со стороны Азовского моря, куда Россия перебросила дополнительные силы и имеет возможность для высадки войск на украинское побережье.
Секретарь СНБО Александр Турчинов отметил, что из-за постройки Керченского моста Россия получила не только возможность блокировать украинские суда, но и осуществлять переброску войск в Крым с возможным проведением наступательных операций на материковую Украину, передает donpress.com.
Турчинов отметил: «При этом Крым и так максимально милитаризирован. Там создан мощный 22-й армейский корпус, наращиваются силы ЧФ РФ. Ракетные комплексы, размещенные в Крыму, могут наносить удар по нашим позициям в глубоком тылу. Зенитные комплексы С- 400 могут поразить любую воздушную цель в центральной части Украины.
Все это представляет для нас серьезную угрозу. Буквально за последние два месяца РФ создала в Азовском море флотилию, усилив дополнительными кораблями пограничные войска ФСБ РФ, а также перебросив с Каспийского моря корабли военного флота.
Теперь для проведения военных операций в Азовском море они могут использовать значительное число десантных кораблей, а также корабли класса „Буян-М“, имеющих на вооружении крылатые ракеты».
По мнению секретаря СНБО, наращивание десантных возможностей ВС РФ в Азовском море позволит осуществлять переброску на украинское побережье силы и средства 8-й, 49-й и 58-й армий Южного военного округа, которые сейчас реально угрожают с востока.
Турчинов уточнил: «В результате имеем мощнейшую военную инфраструктуру вдоль всей украинско-российской границы. И кроме угрозы с востока, имеем значительное наращивание угрозы с южного направления, при этом с севера над нами нависают две армии Западного военного округа — 20-я и 1-я танковая, которые также могут быть задействованы в любой момент».
Теги: Россия, Донбасс, Турчинов, Крым, Азовское море, Черноморский флот, СНБО, ракетный комплекс, РФ
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