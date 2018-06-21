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Украинцам еще раз пересчитают пенсии: кому ждать повышения выплат
Помимо повышения пенсий с 1 июля украинским пенсионерам в 2018 году пересчитают выплаты еще и с 1 декабря. Об этом говорится в ответе Пенсионного фонда на запрос "Апостроф. Экономика".
Согласно информации ведомства, декабрьский перерасчет пенсий затронет большее число украинцев, чем июльский – 6 млн человек (по сравнению с 813 тыс. человек в июле), что составляет почти половину от общего числа пенсионеров в стране.
Новые повышенные пенсии в декабре получат те же категории граждан, что и в июле: пенсионеры-доноры, лица, получающие максимальную пенсию (в июле ее размер вырастет до 14 350 грн с 13 730 грн), а также украинцы, которые достигли пенсионного возраста, но не имеют достаточно страхового стажа для получения минимальной пенсии.
Однако в декабре повышение пенсий коснется еще и лиц, которые получают минимальную пенсию, имея при этом необходимый страховой стаж. Это связано с тем, что прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, повысится до 1497 грн, а это больше сегодняшней "минималки" в размере 1452 грн.
Теги: Украина, Донбасс, пенсионный фонд, минимальная пенсия, повышение, стаж, выплаты, пенсии
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