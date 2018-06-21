- Украинцам готовят счета по налогу на недвижимость: кто должен платить13:52
- Украинцам еще раз пересчитают пенсии: кому ждать повышения выплат13:28
- Турчинов: «Есть угроза вторжения России почти со всех сторон»12:51
- Могут наносить удары в глубокий тыл: власти Украины указали на серьезную военную угрозу11:08
- Из Харькова запустили лоукост-авиарейс в Катовице10:30
- Волонтер рассказал о настоящем разгроме боевиков «ДНР» на Светлодарской дуге21:20
- Бойцы ВСУ уничтожили опорник боевиков на Донбассе21:00
- "Нравится это НАТО или нет, но мы должны": Турчинов выступил за создание стратегического оружия20:45
- В Славянске ликвидировали наркопритон и плантацию конопли20:15
- На КПВВ «Станица Луганская» в очереди скончались два человека20:00
Украинцам готовят счета по налогу на недвижимость: кто должен платить
В Госфискальной службе напомнили о порядке уплаты налога. Украинцы до 1 июля получат уведомления Государственной фискальной службы (ГФС) о сумме налога на недвижимость. Об этом сообщила пресс-служба ГФС, передает segodnya.ua.
Налог на недвижимость необходимо уплатить в течение 60 дней со дня получения уведомления. Ставки и льготы по этому налогу определяются местными советами, но законодательство определяет минимальные льготные площади необлагаемого имущества:
60 квадратных метров для квартир независимо от их количества;
120 квадратных метров для жилых домов;
180 квадратных метров – для различных типов недвижимости (дом и квартира).
Местные советы могут устанавливать дополнительные льготы, однако льготная площадь квартир не может быть больше 300 квадратных метров, домов – 600 квадратных метров.
Льготы не распространяются на объекты, которые используются владельцами для получения прибыли: для сдачи в аренду, ведения предпринимательской деятельности.
В ГФС напомнили, что в 2017 году из-за повышения минимальной заработной платы до 3200 гривен вдвое снижена максимальная ставка налога – с 3% до 1,5%.
По состоянию на 1 июня текущего года в местные бюджеты от физических лиц поступило более 132 млн грн налога на недвижимость. В прошлом году на эту дату показатель был в 4 раза ниже – около 30 млн грн.
Напомним, в 2017 году украинцы стали платить больше налогов за "лишние" квадратные метры. Увеличение поступлений по налогу на жилье, по данным налоговиков, произошло, в частности, из-за роста минимальной зарплаты.
Налог на недвижимость был введен в начале 2015 года.
Теги: Украина, Донбасс, недвижимость, квартиры, бюджет, жилье, минимальная зарплата, ГФС, налоги, льготы
- У украинцев осталось несколько недель, чтобы заплатить налог на недвижимость: что грозит должникам
- Предприятия с оккупированных районов Донбасса в 2016 заплатили Украине налогов и ЕСВ на 6,3 млрд грн
- Налог на недвижимость: к чему готовиться украинцам
- Украинцы из своих налогов заплатят за новый фильм Зеленского
- В Украине хотят ввести новые правила аренды жилья: что изменится
- Кто освобождается от налога на недвижимость в Украине
- Бывший боевик открыл СБУ важную информацию о российских войсках во "втором эшелоне" "ЛНР”14:52
- В Горловке увеличилось количество нищих, просящих милостыню14:30
- "Забыл вынуть пистолет", мощный взрыв на АЗС под Киевом из-за небрежного клиента. ВИДЕО14:11
- Выяснилось, почему возле обменников Донецка нет указателей курса валют13:08
- Главарь «ДНР» Захарченко «раздает портфели»12:29
- Тарута рассказал историю «полной сдачи Донбасса»12:10
- В Горловке растет стремительно растет смертность11:49
- ВСУ завезли смертоносное "чудо-оружие" из США, продолжать войну - самоубийство: Тымчук о переполохе в "ДНР"11:32
- Жители ОРДО пожаловались ОБСЕ на перенос блокпоста боевиков10:52
- Умер боевик «ДНР» с позывным «Бармен» из «Спарты»10:21
- Роналду установил исторический рекорд15:05
- Бывший боевик открыл СБУ важную информацию о российских войсках во "втором эшелоне" "ЛНР”14:52
- В Горловке увеличилось количество нищих, просящих милостыню14:30
- "Забыл вынуть пистолет", мощный взрыв на АЗС под Киевом из-за небрежного клиента. ВИДЕО14:11
- Украинцам готовят счета по налогу на недвижимость: кто должен платить13:52
- Украинцам еще раз пересчитают пенсии: кому ждать повышения выплат13:28
- Выяснилось, почему возле обменников Донецка нет указателей курса валют13:08
- Турчинов: «Есть угроза вторжения России почти со всех сторон»12:51
- Главарь «ДНР» Захарченко «раздает портфели»12:29
- Тарута рассказал историю «полной сдачи Донбасса»12:10
- Медики рассказали, как оказывать первую помощь при контакте с борщевиком22:32
- Прирожденные лидеры: эти знаки Зодиака способны перевернуть мир22:15
- Что можно вылечить пивом: проверенные народные рецепты20:30
- День летнего солнцестояния: что нужно сделать19:20
- Ученые объяснили, почему вредно долго спать17:30
- Медики рассказали, как лечить простуду летом14:15
- Врачи рассказали, кому полезно есть шелковицу12:48
- Что нельзя хранить дома: 12 запретов фэн-шуй08:22
- Связь группы крови и характера: важнейший момент22:13
- Какой вид онкологии передается по наследству21:37
- Дончане предположили, почему оккупационные «власти ДНР» запрещают показывать курс в «обменниках»
- В Донецке крупная проблема: сторонники "ДНР" сильно разочарованы и сделали откровенное признание
- Стало известно, кому из жителей «ДНР» не поднимут пенсии с 1 июля
- "Как русские танки под Горловкой", - заявление комментатора РФ на футболе в прямом эфире росТВ "взорвало" Сеть
- "Похоже, мы на пороге большого "шу**ра": Захарченко всеми силами пытается скрыть крах "ДНР"", - дончанка
- ВСУ окружили Желобок: боевики судорожно выстраивают линию обороны
- "Перегородки нет, лез через встречную очередь", - соцсети ругают "ДНР" за коридор-клетку на КПП "Майорск"
- Существуют основания: Тымчук озвучил громкое заявление об уходе Путина с Донбасса
- Захарченко в «ДНР» обещает поднять пенсии. Люди предполагают «пенсии +10%, цены +20%»
- В Кировском боевики «ДНР» устроили «облаву» на шахтеров, ехавших на ночную смену