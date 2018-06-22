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Деньги появились: в Украине не исключили внеплановое повышение пенсий
В прямом эфире телеканала «112.Украина» первый вице-премьер Павел Розенко заявил, что в связи с превышением доходов Пенсионного фонда по сравнению с запланированными, в Украине не исключается дополнительное повышение пенсий, передает replyua.net.
«Оптимистическая картина наблюдалась с начала этого года: мы получили чуть больше доходов пенсионного фонда, чем планировалось. И если мы увидим, что дальше эта динамика наблюдается, я уверен, что к концу года мы выйдем, возможно, с идеями дополнительного проведения отдельных изменений в пенсионное законодательство или проведения тех или иных отдельных пенсионных программ для повышения пенсий в Украине», - объяснил он.
Более того, Павел Розенко напомнил, что напомнил, начиная с 1 июля размер прожиточного минимума для всех категорий граждан будет увеличен. По этой причине будут пересмотрены 50 видов социальной помощи и компенсаций. Напомним, ранее сообщалось о планах введения в Украине накопительной пенсионной системы.
Теги: Украина, Донбасс, повышение, пенсии
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