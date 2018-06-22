Домашнее рабство: Мужчина приковал цепью к кровати 10-летнего мальчика в Луганской области

22.06.2018 16:51

Собственно, сам мальчик и сообщил о том, что с ним случилось в полицию. А именно, что его приковали цепью и перед этим сильно избили.

Как сообщает ГУ Национальной полиции в Луганской области, после такого шокирующего звонка от 10-летнего ребенка, на место происшествия выехали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. В доме малыша произошли действительно ужасные вещи. Отчим по неизвестным причинам решил выплеснуть на ребенка эмоции. Он жестоко избил мальчика, а потом ему на шею надел металлическую цепь и пристегнул к кровати.

При этом взял ремень и продолжил избивать. Выплеснув на ребенка зло, мужчина уехал из дома. А вернувшись, решил немного побаловать мальчика свободой. Он на время отпустил его и попросил выполнить работу по хозяйству. Но мальчик, воспользовавшись моментом, сумел выбежать на улицу. Он попросил у соседей телефон и сообщил о случившемся в полицию.

Отчим, как выяснилось, зимой вышел из мест заключения. Мать ребенка в это время находилась в больнице, в стационаре. По словам женщины, мужчина и ранее издевался над ней и сыном, но из за страха она предпочитала это скрывать.



По факту было открыто уголовное производство. За издевательство над мальчиком и за насильственное лишение его свободы, мужчине грозит новый срок заключения до пяти лет.

Источник: http://zi.dn.ua