Эксперт озвучил тревожный прогноз по вспышке кори в Украине

22.06.2018 12:10

В Украине новые вспышки кори будут продолжаться до момента восстановления уровня коллективного иммунитета, к тому же, следует ожидать случаи более опасных инфекций. Как передает replyua.net со ссылкой на «Апостроф», об этом заявил управляющий партнер Healthportal, врач-инфекционист Андрей Осадчий.



Он отметил, что начало новой волны следует ожидать осенью, после возвращения детей в школы.



«Ожидаемая растущая волна заболеваемости может произойти сентябрю, когда дети вернутся в дошкольные и школьные учебные заведения. Ситуация с новыми вспышками не прекратится до тех пор, пока показатель коллективного иммунитета не составит 95%. Произойти это может в двух вариантах – в лучшем случае граждане проявят необходимую сознательность и будут вакцинироваться, в худшем – переболеют (но здесь будет много печальных последствий)», – предупреждает Осадчий.