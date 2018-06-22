- В Кабмине анонсировали резкое повышение зарплаты: стали известны громкие подробности17:38
- Минэнерго пообещало до конца года погасить задолженность перед горняками17:05
- Домашнее рабство: Мужчина приковал цепью к кровати 10-летнего мальчика в Луганской области16:51
- В мариупольском суде обнаружили шпионскую аппаратуру16:17
- В ОРЛО с 24 июня может начаться официальный «призыв»15:45
- Банки почали масово блокувати рахунки українців15:15
- Украинцев массово атакуют змеи, многие в реанимации: как защититься и что нужно знать14:49
- Порошенко в «ЛНР» «приговорили» к пожизненному заключению14:33
- Противники ЛГБТ-маршей провели протест под ВР14:00
- В День скорби и памяти жертв войны Порошенко обратился к украинцам13:21
Минэнерго пообещало до конца года погасить задолженность перед горняками
В Министерстве энергетики и угольной промышленности заявляют, что вопрос погашения задолженности по заработной плате перед шахтерами может быть решен до конца 2018 года.
Заместитель министра энергетики и угольной промышленности Анатолий Корзун отметил, что такое предложение правительства относительно изменений в Госбюджет должен поддержать бюджетный комитет ВР. Он отметил: «В случае поддержки бюджетного комитета и парламента, этот вопрос будет решен, и задолженности до конца года шахтеры больше не будут».
На прошлой неделе премьер-министр поручил Минфину и Минэнерго разработать дополнительные источники для увеличения объемов господдержки.
Корзун уточнил: «О задолженности по зарплате перед шахтерами, то она не такая критическая, как была в прошлые периоды. Вместе с тем, на прошлой неделе было поручение премьер-министра Минфина и нашему министерству разработать дополнительные источники для увеличения объемов господдержки. Это для тех предприятий, которым не хватает собственной товарной продукции для выплаты 100% зарплаты».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, зарплата, задолженность, Минэнергетики и угольной промышленности, шахтеры
- Расцвёл "убитый" парк
- В Украине уменьшилась задолженность по зарплатам
- Донецкие налоговики "взялись" за зарплату
- Донецкие производители "Кольчуг" готовы перекрыть дорогу
- Нет студентов - нет денег. В Донецкой области преподаватели академии сидят без зарплаты
- Налоговики заставляют руководителей платить работникам достойную зарплату
- Домашнее рабство: Мужчина приковал цепью к кровати 10-летнего мальчика в Луганской области16:51
- В мариупольском суде обнаружили шпионскую аппаратуру16:17
- В ОРЛО с 24 июня может начаться официальный «призыв»15:45
- В Краматорске Порошенко представил замену Жебривского15:00
- Порошенко в «ЛНР» «приговорили» к пожизненному заключению14:33
- В Донбассе без воды могут остаться более миллиона жителей12:48
- «Нет доступа»: в оккупированном Седово пляжи закрывают на замки08:40
- Военные рассказали, где сегодня было тихо на Донбассе22:04
- Захарченко заявил, что в "ДНР" запустили все крупные предприятия и "повторили Дебальцево". ВИДЕО21:42
- Боевики «ДНР» прикрывают блокпостом с людьми свои позиции21:12
- Медики рассказали, как правильно охладиться в жару18:30
- В день летнего солнцестояния пьем из хрусталя и загадываем желания18:12
- Умерла единственная в мире "говорящая" горилла17:57
- В Кабмине анонсировали резкое повышение зарплаты: стали известны громкие подробности17:38
- Вот какие любовницы получаются из разных знаков Зодиака17:20
- Минэнерго пообещало до конца года погасить задолженность перед горняками17:05
- Домашнее рабство: Мужчина приковал цепью к кровати 10-летнего мальчика в Луганской области16:51
- Навальный собирает в РФ митинги против повышения пенсионного возраста16:32
- В мариупольском суде обнаружили шпионскую аппаратуру16:17
- В Париже сделали тревожное заявление по развалу ЕС16:00
- Медики рассказали, как правильно охладиться в жару18:30
- В день летнего солнцестояния пьем из хрусталя и загадываем желания18:12
- Диетологи объяснили, когда вино полезно для фигуры15:30
- Украинцев массово атакуют змеи, многие в реанимации: как защититься и что нужно знать14:49
- Дева – Баба Яга, Скорпион – Русалка: кто вы по сказочному гороскопу09:15
- Им просто нет равных: 5 самых мудрых женщин по знаку зодиака08:20
- Учёные установили безопасную дозу алкоголя08:01
- Защита от кровопийц: какие народные средства помогут в борьбе с комарами?22:33
- Медики рассказали, как оказывать первую помощь при контакте с борщевиком22:32
- Прирожденные лидеры: эти знаки Зодиака способны перевернуть мир22:15
- Исчез «говорящая голова ДНР» Эдуард Басурин
- Стало известно, кому из жителей «ДНР» не поднимут пенсии с 1 июля
- Дончане предположили, почему оккупационные «власти ДНР» запрещают показывать курс в «обменниках»
- Стало известно сколько «наварили» главари «ДНР» на пенсиях. Сумма впечатляет
- "Как русские танки под Горловкой", - заявление комментатора РФ на футболе в прямом эфире росТВ "взорвало" Сеть
- В Донецке крупная проблема: сторонники "ДНР" сильно разочарованы и сделали откровенное признание
- Что нельзя хранить дома: 12 запретов фэн-шуй
- Захарченко заявил, что в "ДНР" запустили все крупные предприятия и "повторили Дебальцево". ВИДЕО
- "Похоже, мы на пороге большого "шу**ра": Захарченко всеми силами пытается скрыть крах "ДНР"", - дончанка
- ВСУ окружили Желобок: боевики судорожно выстраивают линию обороны