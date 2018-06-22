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Минэнерго пообещало до конца года погасить задолженность перед горняками

22.06.2018 17:05
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Минэнерго пообещало до конца года погасить задолженность перед горняками

В Министерстве энергетики и угольной промышленности заявляют, что вопрос погашения задолженности по заработной плате перед шахтерами может быть решен до конца 2018 года.

Заместитель министра энергетики и угольной промышленности Анатолий Корзун отметил, что такое предложение правительства относительно изменений в Госбюджет должен поддержать бюджетный комитет ВР. Он отметил: «В случае поддержки бюджетного комитета и парламента, этот вопрос будет решен, и задолженности до конца года шахтеры больше не будут».

На прошлой неделе премьер-министр поручил Минфину и Минэнерго разработать дополнительные источники для увеличения объемов господдержки.

Корзун уточнил: «О задолженности по зарплате перед шахтерами, то она не такая критическая, как была в прошлые периоды. Вместе с тем, на прошлой неделе было поручение премьер-министра Минфина и нашему министерству разработать дополнительные источники для увеличения объемов господдержки. Это для тех предприятий, которым не хватает собственной товарной продукции для выплаты 100% зарплаты».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, зарплата, задолженность, Минэнергетики и угольной промышленности, шахтеры
 
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