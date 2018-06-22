Порошенко отменил запрет на въезд в Украину Москальковой

22.06.2018 07:47

Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко отменил запрет на въезд в Украину российского омбудсмена Татьяны Москальковой. Как информирует replyua.net со ссылкой на «Громадське», об этом в четверг, 21 июня, заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



В это же время в сообщении отмечается, что запрет был снят для того, чтобы омбудсмен могла посещать россиян, находящихся в заключении на территории Украины. Визиты должны происходить одновременно с посещениями украинских политзаключенных в РФ Денисовой. При этом Денисова уточнила, что о таких действиях договорились президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко соответственно во время переговоров.



Денисова сказала: «У Москальковой снят запрет на въезд в Украину, который был из-за того, что она нарушала порядок въезда в Крым. Теперь запрет снят и она может беспрепятственно приезжать в Украину». В это же время она также уточнила, что лично просила об этом Порошенко и президент выполнил ее просьбу.