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Порошенко представил нового главу Донецкой ОВГА

22.06.2018 19:45
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Порошенко представил нового главу Донецкой ОВГА

Сегодня в Краматорске президент Украины Петр Порошенко представил нового главу Донецкой ОВГА Александра Куця.

“Назначая главу Донецкой администрации, я руководствовался двумя факторами - обеспечение безопасности на территории Донецкой области и приблизить Украину к миру. Александр Иванович с первых дней войны добровольцем на фронте, только в составе боевых групп СБУ. Их работу не принято комментировать, но как президент могу засвидетельствовать, что когда враги его боятся - они это делают не зря”, - сказал Петр Порошенко.

Глава государства обозначил приоритеты в работе нового главы Донецкой ОВГА: мир, безопасность людей, обновление инфраструктуры и развитие территорий, обеспечение реформ децентрализации, образовательной реформы и малой приватизации. 

“Я уверен, у Александра Куця все получится”, - сказал Петр Порошенко.

Напомним, 21 июня Кабинет Министров Украины утвердил кандидатуру нового главы Донецкой областной военно-гражданской администрации - генерала Службы безопасности Украины Александра Куця.

 

Источник: https://www.0629.com.ua 



Теги: Донбасс, Краматорск, Порошенко
 
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