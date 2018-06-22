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Порошенко в «ЛНР» «приговорили» к пожизненному заключению

22.06.2018 14:33
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Порошенко в «ЛНР» «приговорили» к пожизненному заключению

Украинскому президенту Петру Порошенко во временно подконтрольном пророссийским боевикам Луганске вынесли «приговор», согласно которому глава государства «осужден» к пожизненному заключению, передает replyua.net со ссылкой на ТАСС.

«На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы. Срок наказания исчислять с момента задержания осужденных», — озвучила «приговор» «судья» так называемого народного трибунала, проходившего на центральной площади города.

Также к пожизненному заключению «приговорили» секретаря СНБО Украины Александра Турчинова и министра внутренних дел Арсена Авакова. Как известно, согласно действующему украинскому законодательству такой институт, как «народный трибунал», не предусмотрен.

В то же время «судьи» в Луганске заявляли, что материалы их «трибунала» передадут в Верховный суд Украины для вынесения официального приговора, когда к власти в Украине придут те, кто выполнит Минские соглашения. 



Теги: Донбасс, суд, ЛНР, Порошенко
 
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