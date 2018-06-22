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Ротенберги и партия Путина в "черном списке": против кого Украина ввела санкции
СНБО расширил список российских компаний и организаций более чем на полторы тысячи, и туда же попали 786 человек
Под санкции СНБО, которые ввел в действие президент Петр Порошенко, попали ряд российских компаний и политических сил, сообщает пресс-служба СНБО.
Отмечается, что ранее по инициативе Кабинета министров и СБУ были введены санкции по 30 юридическим и 14 физическим лицам, но сейчас данный список расширили и под санкции попали 1759 физических и 786 юридических лиц.
Это стало симметричным ответом на санкции, которые США ввели против России 11 июня.
- Научно-исследовательский институт "Квант";
- ООО "Дайвтехносервис";
- ООО "Цифровые технологии безопасности";
- ERPScan BV;
- Embedi Limited.
Кроме компаний под санкционный удар попали и российские политические партии и общественные организации, которые принимали участие в выборах в Госдуму РФ на территории оккупированного Крыма в 2016 году.
- Центральная избирательная комиссия РФ;
- Избирательная комиссия "Республики Крым";
- Всероссийская политическая партия "Единая Россия";
- Политическая партия "Либерально-демократическая партия России";
- Всероссийская политическая партия "Родина";
- Политическая партия "Демократическая партия России";
- Союз ветеранов Афганистана;
- Политическая партия "Патриоты России";
- Общероссийская общественная организация "Союз пенсионеров России";
- Всероссийская политическая партия "Аграрная партия России";
- Политическая партия "Коммунистическая партия РФ";
- Всероссийская общественная организация "Боевое братство";
- Общероссийское общественное движение "Корпус "За чистые выборы".
Украина также ввела санкции против российских компаний, которые причастны к агрессии против Украины. В этот список даже попал "Луганский авиаремонтный завод", который находится на оккупированной территории Донбасса и используется оккупантами. Помимо компаний в "черный список" попал и российский миллиардер Аркадий Ротенберг и члены его семьи.
- Предприятие "Радиочастотный центр центрального федерального округа";
- Предприятия "Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт радио";
- "АРД Сатком Сервис";
- "РусИнтеКо";
- "Алмаз-Антей Телекоммуникации";
- "Лидер строй";
- "ПРОЕКТ";
- "М-Телеком";
- "Альфател";
- "ПБР";
- "АСЗ".
Напомним, 2 мая СНБО Украины ввел в действие санкции в отношении юридических и физических лиц, связанных с российской агрессией против Украины, а также в отношении которых правительства США и стран ЕС применили соответствующие решения. Спустя несколько дней Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, санкции
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