Срна официально заявил, что покидает «Шахтер»

22.06.2018 20:15

Легендарный капитан донецкого футбольного клуба «Шахтер» Дарио Срна официально объявил об уходе из команды.

Известно, что контракт футболиста заканчивается 30 июня нынешнего года, и продлеваться не будет.

Срна отметил: «Дорогие друзья, я покидаю «Шахтер». Мне сложно выговорить эти слова, но это так. 15 лет я выходил на поле в футболке «Шахтера». Я выходил побеждать, я бился за клуб, за болельщиков, за Донецк. Это были незабываемые и невероятно счастливые годы в моей жизни. Вместе с президентом клуба, с болельщиками, с командой, с тренерами мы прошли долгий путь и писали историю «Шахтера».

Президент донецкого клуба Ринат Ахметов заявил, что Дарио может всегда рассчитывать на возвращение в «Шахтер». Ахметов подчеркнул: «Мы были рядом в минуты самого большого триумфа и в самые трудные минуты. Мы вместе боролись и вместе побеждали. И сегодня я хочу сказать: имя Дарио Срны навсегда вписано в историю „Шахтера“. Дарио, наша дверь и наши сердца для тебя всегда будут открыты».

Источник: https://donpress.com