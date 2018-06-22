В Киеве неизвестные бросили коктейли Молотова в помещение «Ощадбанк»

22.06.2018 10:24

Сегодня ночью в Соломенском районе Киева неизвестные бросили взрывное устройство в помещение отделения «Ощадбанка».

Так, местные СМИ отмечают: «Ночью в помещении Сбербанка взорвалось неизвестное устройство».

По данным киевской полиции, в 03:45 в дежурную часть поступила информация, что по ул. Героев Севастополя будто было слышно взрыв и из здания пошел дым.

На место происшествия прибыли спасатели, патрульные, следственно-оперативная группа и взрывотехники. В помещении повреждены окна и возник пожар. В результате инцидента никто не пострадал.

По предварительной информации, пожар начался из-за того, что злоумышленники бросили бутылки с зажигательной смесью.

Сейчас, обстоятельства происшествия и мотивы совершения правонарушения устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Источник: https://donpress.com