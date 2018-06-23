СБУ заявила, что в Харькове предотвратили заказанный РФ теракт (ВИДЕО)

23.06.2018 14:35

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины предупредили в Харькове террористический акт у памятника воинам УПА, заказанный спецслужбами страны-агрессора.



Как отмечает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы задокументировали, что для осуществления ряда террористических актов на территории региона российские кураторы планировали использовать участников так называемой военно-политической группы "Харьковское движение сопротивления".



С 2014 года члены группы специализировались на подрыве национальных памятников, офисов украинских патриотических организаций и личных транспортных средств лиц, входящих в их состав, проведении разведывательной деятельности и распространении среди жителей Харькова материалов антиукраинской, сепаратистской и экстремистской содержания.





Контрразведчики СБУ установили, что в апреле 2018 спецслужбы РФ возобновили финансирование деятельности ВПГ "ХДС" для проведения на территории Харькова террористической деятельности. Одна из участниц группы получила от российских кураторов задание взорвать памятник воинам УПА с помощью самодельного взрывного устройства.



Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при закладке взрывчатки под памятный знак. В ходе санкционированных следственных действий по месту жительства участницы группы правоохранители изъяли символику террористических организаций "Д / ЛНР".

Задержанной объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.



Продолжаются следственно-оперативные действия, направленные на выявление других лиц, причастных к организации и совершению указанного преступления.