Гройсман озвучил план помощи населению при повышении цен на газ

25.06.2018 13:20

Власти рассматривают несколько сценариев, поддерживающих население при оплате счетов за газ.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил: «Мы работаем над тем, чтобы найти справедливую формулу, и чтобы для украинских граждан оплата за газ была возможной через механизмы регулирования самой цены или через механизмы адресной поддержки».

По его словам, сейчас цена газа для населения составляет около 7 тыс. грн за 1 тс куб. м, а предприятиям ресурс отпускается по цене около 10 тыс. грн за 1 тыс. куб. м.

Напомним, приведение цен на газ для населения к уровню импортного паритета и создание в стране Антикоррупционного суда являются ключевыми условиями для очередного пересмотра программы сотрудничества Украины с МВФ и выделения стране нового транша объемом $ 1,9 млрд.

Источник: https://donpress.com