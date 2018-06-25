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«Обед за 95 гривен можно не брать»: сеть возмутили «деликатесы» в поезде «Укрзализныци»

25.06.2018 11:17
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«Обед за 95 гривен можно не брать»: сеть возмутили «деликатесы» в поезде «Укрзализныци»

В одном из вагонов поезда предприятия «Укрзалиныця», следующим по маршруту Кременчуг-Ворохта, выросли грибы. Как передает replyua.net, об этом журналист Александр Рудоманов написал на своей странице в социальной сети Facebook. 

«Вагон поезда 143/144 Кременчуг-Ворохта мог бы заинтересовать соответствующие органы, если бы вместо обычных грибов там выращивали галлюциногены. Однако пока что кременчугские проводники начали выращивать традиционные грибы в плацкарте. А что, если пассажир будет голодным? А так кипяток есть, грибы есть», - написал он. Нужно отметить, что на его пост весьма активно отреагировали в сети. «Это ужас», «И обед за 95 гривен можно не брать», «Вот это сервис, класс», «Это труба», «Экопоезд», «Срочно поднять цены, включить грибы в доппаек!», - пишут в интернете.

Ранее пользователи интернета подвергли критике количество тараканов, которые обитают в поездах «Укрзализныци». В том числе, известно, что множество тараканов заметили в поезде «Харьков-Лисичанск», - на фото видно, как их сразу несколько штук лазит по столу в вагоне. 

 

Источник: https://replyua.net 



Теги: Донбасс, поезд, Укрзализниця, грибы
 
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