- В Азовском море началось нашествие ядовитых медуз. ВИДЕО10:05
- Будет только хуже: украинцев предупредили о погодном апокалипсисе09:35
- Украинцы увидят Кровавую Луну09:20
- Шахтеры требуют выплаты многомиллионной задолженности по зарплате09:05
- «Жестко пошла ответка»: «третья сила» ударили по позициям «ЛНР»08:30
- В Харькове расстреляли целую семью08:10
- Появилось фото запрещенного оружия, которым воюют боевики «ЛДНР»07:47
- Погром лагеря ромов и убийство в Львовской области, - реакция Совета Европы07:25
- Прямые переговоры по Донбассу: есть ли шанс на мир?22:00
- Как власть издевается над пенсионерами – переселенцами и жителями Донбасса21:00
Погром лагеря ромов и убийство в Львовской области, - реакция Совета Европы
Сотрудники прокуратуры сообщили о подозрении злоумышленникам, напавшим на лагерь ромов, в результате чего один из последних был убит и еще четверо ранены, о чем пишет replyua.net.
В частности, с реакцией на произошедшее не заставили ждать и в Совете Европы, где заявили, что осуждают нападение на лагерь ромов в Львовской области. Таким образом, председатель генерального секретаря Совета Европы Даниэль Гольтген на своей странице в социальной сети «Твиттер» заявила: «Мы напуганы в этот раз из-за того, что один человек погиб. Мы ожидаем безотлагательного, полного и прозрачного расследования».
Напомним, ранее Сергей Князев, глава Национальной полиции Украины сообщил, что в результате нападения, которое произошло около полуночи во Львове, 24-летний житель Закарпатской области получил смертельные ножевые ранения, еще четыре человека - 10-летний мальчик, двое 19-летних юношей и 30-летняя женщина - получили телесные повреждения.
Теги: Донбасс, цыгане, Львовская область, Совет Европы
- Ситуация на КПВВ: очереди на всех блокпостах 09:48
- «Жестко пошла ответка»: «третья сила» ударили по позициям «ЛНР»08:30
- Появилось фото запрещенного оружия, которым воюют боевики «ЛДНР»07:47
- Пауки в банке: в "ДНР" плетут интриги и ведут подковерные игры22:20
- Прямые переговоры по Донбассу: есть ли шанс на мир?22:00
- Донбасс: боевики стреляют в гражданских, а те избивают боевиков21:40
- Жебривский уверяет, что боролся с контрабандой, а не покрывал ее (ВИДЕО)21:20
- Как власть издевается над пенсионерами – переселенцами и жителями Донбасса21:00
- Важно для жителей Донетчины: мобильный "Ощадбанк" будет принимать по сжатому графику20:40
- Медики Горловки боятся разговаривать с представителями СММ ОБСЕ20:20
- В Азовском море началось нашествие ядовитых медуз. ВИДЕО10:05
- Ситуация на КПВВ: очереди на всех блокпостах 09:48
- Будет только хуже: украинцев предупредили о погодном апокалипсисе09:35
- Украинцы увидят Кровавую Луну09:20
- Шахтеры требуют выплаты многомиллионной задолженности по зарплате09:05
- Назван способ пить кофе, который продлевает жизнь08:48
- «Жестко пошла ответка»: «третья сила» ударили по позициям «ЛНР»08:30
- В Харькове расстреляли целую семью08:10
- Появилось фото запрещенного оружия, которым воюют боевики «ЛДНР»07:47
- Погром лагеря ромов и убийство в Львовской области, - реакция Совета Европы07:25
- Назван способ пить кофе, который продлевает жизнь08:48
- 9 вещей, которые необходимо сделать до 9 утра07:10
- Прямые переговоры по Донбассу: есть ли шанс на мир?22:00
- Как власть издевается над пенсионерами – переселенцами и жителями Донбасса21:00
- Эти продукты помогут утолить жажду22:37
- Врачи советуют не есть эти продукты в жару20:00
- Ученые объяснили, почему на работе нужно пить кофе18:42
- Медики рассказали, как правильно охладиться в жару18:30
- В день летнего солнцестояния пьем из хрусталя и загадываем желания18:12
- Диетологи объяснили, когда вино полезно для фигуры15:30
- Соцсети сообщили хорошие новости с донбасских пунктов пропуска
- Светлодарская дуга: у ВСУ и "Третьей силы" лопнуло терпение
- Дева – Баба Яга, Скорпион – Русалка: кто вы по сказочному гороскопу
- Возвращение оккупированного Донбасса: политолог дал прогноз
- Горловка пережила ураганный удар
- Появились подробности разоблачения "подпольщиков" в Краматорске
- На Донбассе разоблачили "подпольщиков"
- Жителей подконтрольного Донбасса лишают пенсий
- В России взялись за Бородая, который разжигал пожар войны на Донбассе
- В Седово сгорел частный пансионат, есть пострадавшие