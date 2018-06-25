Прогноз погоды: по всей стране будет солнечно, только на западе – дожди

25.06.2018 12:12

Дневная температура в Украине будет составлять до 26 градусов тепла

В понедельник 25 июня, на большей части территории Украины преимущественно солнечная погода. Осадки ожидаются только в западных областях, сообщает Укргидрометцентр.

В Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях пройдут дожди, температура днем от 19 до 23 градусов, ночью 8-10 градусов.

На севере и в центре страны солнечно, воздух прогреется до 23 градусов тепла. На востоке также без осадков, температура воздуха днем – от 23 до 26 градусов, ночью – от 11 до 25 градусов тепла.

В Одесской области ожидается температура от 23 до 25 градусов тепла, в Николаевской и Херсонской – от 25 до 27 градусов. В оккупированном Крыму будет 24-26 градусов тепла днем, 12-14 градусов ночью.

Киевлян также ожидает ясный день без осадков, температура от 21 до 23 днем и от 8 до 10 градусов ночью.

Как рассказывал сайту "Сегодня" директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, после резкого похолодания в Украину придет 40-градусная жара. До конца текущей недели в Украине резко снизится температура. Местами дневное понижение будет составлять до 10-12 градусов, а ночное до 20. Вместе с холодным фронтом, который пройдет по стране с запада на восток, придут дожди и грозы. Но такая погода будет не очень длительной.

Источник: https://www.segodnya.ua