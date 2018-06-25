Шахтеры требуют выплаты многомиллионной задолженности по зарплате

25.06.2018 09:05

По данным профсоюзов, речь – о почти двухстах миллионах гривен

Ровно месяц бастуют шахтеры предприятия "Селидовуголь".

Требуют выплаты задолженности по зарплате. По данным профсоюзов, речь – о почти двухстах миллионах гривен. Это зарплата за апрель и долги за прошлые годы. Сначала горняки стучали касками под Верховной Радой, потом пришли под Кабмин. По словам представителей профсоюза, на встрече с профильным министром им пообещали закрыть долги в течение 10 дней. Но проблемы отрасли нужно решать системно, заявил народный депутат Олег Ляшко, он поддержал шахтеров возле Кабинета Министров и перенес обсуждение их проблем в стены парламента.

"Мы присоединяемся к требованиям шахтеров и требуем заплатит людям зарплату. Не тратить 3 млрд долларов как в прошлом году Украина заплатила за импортный уголь – российский, африканский, вьетнамский. Зато нет миллиарда гривен чтобы купить "Червоноград уголь" и дать людям работу и зарплату. Нет полтора млрд гривен, чтобы построить шахту на Волыни и добывать больше украинского угля 14:32 + 14:47 Настоящая энергонезависимость – это когда зарплату получают украинские шахтеры, а на наших станциях жгут украинский уголь, торф и газ", – заявил он.

Источник: https://www.segodnya.ua



