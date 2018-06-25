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Сокращение числа получателей субсидий в Украине: страну ожидает крах, - эксперт
Эксперт в сфере жилищно-коммунальных услуг Андрей Никончук высказал мнение, что дальнейшее сокращение числа получателей субсидий в Украине может привести к отказу населения оплачивать счета за коммунальные услуги, о чем пишет replyua.net со ссылкой на «Апостроф». Согласно словам эксперта, уже в настоящее время множество граждан страны из-за высоких тарифов ЖКХ-услуг вынуждены экономить на своем лечении, не говоря уже об отдыхе.
Так, специалист рассказал: «Дальше будет крах. Люди не будут платить. Потому что когда человек, даже самый дисциплинированный, стоит перед банальным выбором, он купит себе еду, а не заплатит за коммунальные услуги. А когда у него будет болеть сердце, он купит себе валидол. Чем это чревато? Это чревато хроническими неплатежами, накоплением задолженности, вымыванием оборотных средств у компаний, которые предоставляют соответствующие услуги, и их банкротством, остановкой рынка ЖКХ, коллапсом. Мы к этому идем».
А вот финансовый эксперт Алексей Кущ, в свою очередь, считает, что государство продолжит курс на сокращение количества получателей субсидий и вслед за ограничениями на жилплощадь и новые авто последуют ограничения на поездки за границу и владение земельными участками. Аналитик отметил: «Это будет продолжаться до достижения социального болевого порога, и когда он дойдет до критической точки, когда люди просто уже будут выходить на улицы, тогда государство сделает паузу. Но через какое-то время опять возобновит этот процесс».
Теги: Донбасс, субсидия, коммунальные услуги
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