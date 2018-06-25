Украина готова к "беспрецедентным шагам" для освобождения заложников – СБУ

25.06.2018 16:40

Пленные украинцы, как правило, удерживаются на оккупированных территориях, не имея никакого правового статуса, отметил Грицак

Россия блокирует переговоры по освобождению удерживаемых лиц, заявил 25 июня глава Службы безопасности Украины Василий Грицак на совместном брифинге с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

"К сожалению, на сегодняшний день переговоры по освобождению заложников сознательно блокируются российской стороной и используются как средство политического давления", – отметил Грицак.

Глава СБУ подчеркнул, что Украина готова "на беспрецедентные шаги" для того, чтобы "вернуть всех узников домой, как с оккупированных территорий – Крыма и Донбасса, – так и с территории Российской Федерации".

"На сегодняшний день одной из ключевых проблем является недопуск международных организаций на оккупированные территории, к местам, где удерживаются граждане Украины", – отметил Грицак.

Глава СБУ выразил убеждение, что это является свидетельством того, что "российская оккупационная власть боится показать те места, где фактически по надуманным обвинениям содержатся наши узники в нечеловеческих условиях".

По его словам, пленные украинцы, как правило, удерживаются на оккупированных территориях, не имея никакого правового статуса. Грицак также отметил важность международной поддержки в освобождении заложников ввиду того, что этот процесс блокируется российской стороной и используется как средство политического давления.

На данный момент неподконтрольной территории Донбасса продолжают удерживаться 113 заложников, сообщил глава Службы безопасности Украины.

"Сегодня на неподконтрольной украинской власти территории ОРДЛО продолжают удерживаться 113 заложников, из которых подтверждено представителями ОРДЛО в рамках Минского формата только 24 (ОРДО – 18, ОРЛО – 6)", – рассказал Грицак.

Источник: https://www.segodnya.ua