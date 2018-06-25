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Украинцам грозит массовая депортация: в Раде проговорились
Жители Крыма, которых привлекает «русский мир», после возвращения полуострова Украине могут быть депортированными
Об этом заявил внефракционный народный депутат Украины Борислав Береза.
Он отметил, что Украина должна депортировать людей, которые сегодня проживают в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях востока страны, если они считают себя гражданами России и ненавидят или презирают государство.
«Придется провести очень большую работу. Всем тем, кто хочет жить в «русском мире», придется покинуть эту территорию и уехать в Россию. Хотят жить в РФ — пусть живут в РФ, а не на территории Украины«, — пояснил нардеп.
Он высказал мнение, что в таком случае депортация будет законной, ведь у этих людей есть паспорта других государств.
«У них есть паспорта других стран. Например, на территории Крыма проживают русские — из Закавказья, из средней полосы РФ. Необходимо будет всех их депортировать. Это не люди, которые являются гражданами Украины. Все остальные — кто хочет жить в Украине и по законам Украины — получат такую возможность. Более того, я уверен, что эти люди ждут возвращения оккупированных территорий под контроль Украины», — пояснил Береза.
Напомним, Государственный департамент США напомнил Российской Федерации о своей позиции по поводу действий страны-оккупанта на полуострове.
Госдеп обратился к РФ с призывом немедленно прекратить кампанию против крымских татар в аннексированном Крыму.
С соответствующим заявлением выступила пресс-секретарь Госдепа Хизер Науерт.
Она обратилась к Кремлю и призвала освободить всех заключенных, которые выступали против оккупации Крыма.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, Крым, депортация, Верховная Рада
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