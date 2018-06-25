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Украинцы увидят Кровавую Луну
25.06.2018 09:20
В Украине можно будет увидеть самое длительное в XXI веке лунное затмение.
27 июля 2018 жители Земли смогут рекордное время наблюдать за лунным затмением, в ходе которого спутник приобретет темно-красный оттенок, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 20 хвилин.
Это затмение будет самым длинным полным лунным затмением в XXI веке.
Длительность - около 103 минут. Время начала космического зрелища будет зависеть от времени восхода и захода Луны в разных точках земного шара.
На территории Украины наблюдать это явление можно будет несколько часов.
После затмения Луна пройдет через тень Земли и полная фаза завершится.
Отмечается, что лунное затмение может влиять на состояние здоровья человека.
Теги: Украина, Донбасс, Луна
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