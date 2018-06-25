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Украинским военнослужащим продлили отпуска
25.06.2018 17:10
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, продлевающий отпуска военнослужащих на время проезда на место отдыха и обратно.
В карточке соответствующего законопроекта № 5512, опубликованной на сайте Верховной Рады, сказано, что данный закон касается основных отпусков военных, не превышающий 10 дней.
При этом в них не будет учитываться время, потраченное на проезд по Украине к месту проведения отдыха и обратно, но не более двух суток в одну сторону.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, отпуск, военные
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