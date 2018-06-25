В Азовском море началось нашествие ядовитых медуз. ВИДЕО

25.06.2018 10:05

В Азовском море появились крупные медузы, которых ранее на побережье не наблюдалось.

Как сообщает портал Вместе, эти морские существа в большом количестве «оккупировали» прибрежную полосу воды.

Некоторые отдыхающие жалуются на ожоги, полученные в результате соприкосновения с медузами.

Как можно судить по фото, это — медуза корнерот (Rhizostoma pulmo) — самая крупная медуза Черного и Средиземного морей. Теперь они появились и на курортах Азова. Эти медузы могут достигать 50-60 см в диаметре и весить до 10 кг. На её кружевных лопастях располагаются ядовитые стрекательные клетки. Яд Rhizostoma pulmo не представляет серьезной опасности для человека.

Однако у чувствительных людей при контакте с ротовыми лопастями может возникнуть сильное раздражение, сходное с ожогом крапивой, которое исчезает в течение короткого времени.

Источник: https://from-ua.com