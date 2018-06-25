В Харькове расстреляли целую семью

25.06.2018 08:10

Согласно сообщению отдела коммуникации полиции Харьковской области, тела 40-летних мужчины и женщины были найдены в их квартире. Трупы обнаружила соседка. Также в помещении находилась 13-летняя дочь убитых. Девочка ранена и сейчас находится в больнице.



В ходе опроса свидетелей удалось установить, что недалеко от подъезда, в котором находится квартира потерпевших, стоял подозрительный автомобиль, который позже уехал в неизвестном направлении.



Автомобиль, на который указали свидетели, удалось задержать недалеко от метро Киевская. В машине нашли огнестрельное оружие.



Сейчас на месте происшествия проводятся оперативно-следственные мероприятия. Полиция выясняет все обстоятельства и мотивы совершенного преступления.



следствие классифицировало преступление по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Источник: http://zi.dn.ua