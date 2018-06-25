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В Харькове расстреляли целую семью

25.06.2018 08:10
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В Харькове расстреляли целую семью

Согласно сообщению отдела коммуникации полиции Харьковской области, тела 40-летних мужчины и женщины были найдены в их квартире. Трупы обнаружила соседка. Также в помещении находилась 13-летняя дочь убитых. Девочка ранена и сейчас находится в больнице. 

В ходе опроса свидетелей удалось установить, что недалеко от подъезда, в котором находится квартира потерпевших, стоял подозрительный автомобиль, который позже уехал в неизвестном направлении. 

Автомобиль, на который указали свидетели, удалось задержать недалеко от метро Киевская. В машине нашли огнестрельное оружие. 

Сейчас на месте происшествия проводятся оперативно-следственные мероприятия. Полиция выясняет все обстоятельства и мотивы совершенного преступления. 

следствие классифицировало преступление по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Харьков, семья, убийство
 
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