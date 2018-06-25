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В Украине теперь можно расплатиться с помощью отпечатка пальца
Международная платежная система Visa, компания Mosst Payments и "ПриватБанк" запустили в Украине пилотный проект технологии биометрической оплаты покупок с помощью отпечатка пальца. Как сообщила пресс-служба "ПриватБанка", первыми в Украине оплачивать свои покупки без наличных, карт и смартфонов смогли посетители фестиваля Belive в Киеве, оформившие карты Visa "ПриватБанка", передает УНИАН.
Как отметили в банке, для оплаты достаточно один раз "привязать" отпечаток к своей карте и расплачиваться в торговых точках, поддерживающих эту технологию, приложив палец к считывателю биометрических данных.
По оценкам банка, технология будет интересна в первую очередь малому и среднему бизнесу, уличным торговцам, так как принимать платежи можно с помощью собственного смартфона или планшета и специального биометрического сканера.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, ПриватБанк, оплата
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