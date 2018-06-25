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В Венгрии пообещали Украине «сюрпризы», если венгерский язык не получит особый статус
Венгрия будет готовить новые неприятные «сюрпризы» для Украины, если новый закон о языках в Украине не будет изменен.
Как передает replyua.net, об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Больше всего венгров в новом законе возмутил порог, который не позволяет считать на Закарпатье венгерский язык официальным, как язык нацменьшинств.
По словам Сиярто, если раньше это порог был на уровне 10%, то, согласно новому законодательству Украины, этот порог поднят до 33%. Следовательно, этнические венгров, проживающие в западной Украины обязаны будут знать и изучать украинский язык или же менять место жительства, переезжая в Венгрию.
При этом главный дипломат Венгрии подчеркнул, что он понимает, что главная задача Украины уменьшить влияние русского языка в Украине, избавиться от российской пропаганды, но, тогда возникает вопрос – каким боком Венгрия к России и, почему нельзя сделать именно для этнических венгров исключение, которое прописать в законе. Петер Сиярто отметил, что пока не будут внесены изменения в закон, Украина может даже не думать о том, чтобы продолжить свое сближение с НАТО и ЕС.
Теги: Украина, Донбасс, Венгрия, язык
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