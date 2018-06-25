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Все переведут на украинский: в Раде подготовили языковой «сюрприз»

25.06.2018 20:50
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Все переведут на украинский: в Раде подготовили языковой «сюрприз»

В пятницу, 22 июня, на рассмотрение Верховной Рады был внесен законопроект, предусматривающий введение соответствующего запрета. Авторы инициативы требуют, чтобы реклама абсолютно всех товаров и услуг выпускалась исключительно на украинском языке, сообщает politeka.

В законопроекте предусмотрено только одно исключение: в рекламе все еще можно будет использовать иностранные названия торговых марок, однако только при условии, что они официально зарегистрированы в Украине.

Необходимость принятия соответствующего закона парламентарии аргументируют тем, что на сегодняшний день этот вопрос в стране никак не регулируется на законодательном уровне.

Депутаты напомнили, что так называемый языковой закон 2012 года, в соответствии с которым регионы Украины получали возможность использовать русский язык в качестве второго официального, был отменен в феврале этого года. Однако правительство до сих пор не приняло никаких новых правил, касающихся языковой политики страны.

При этом закон о рекламе ссылается на 26-ю статью того самого языкового закона, который был признан неконституционным и уже не действует на территории страны. В соответствии с этим законом реклама в Украине могла выпускаться на любом языке. Депутаты указали на это несоответствие и предложили Раде заняться урегулированием этого вопроса.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, закон, украинский язык, Верховная Рада
 
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