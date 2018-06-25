Закон о трансплантации вступил в силу: что это означает

25.06.2018 19:40

В Украине вступил в силу закон № 2427 о трансплантации органов и других анатомических материалов человека.

Накануне он был опубликован в официальной газете Верховной Рады Голос Украины, передает НВ.

Отмечается, что закон вводится в действие с 1 января 2019 года.

Напомним, Рада приняла Закон о трансплантации 17 мая. Он предусматривает презумпцию несогласия. Это значит, что изъятие органа для трансплантации после смерти возможно только в случае письменного прижизненного согласия донора.

Источник: https://from-ua.com